La Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) entend s’appuyer sur les médias pour accélérer les progrès en matière de planification familiale au Sénégal. À travers une session de renforcement de capacités organisée la semaine dernière à Thiès, elle a mobilisé les correspondants régionaux de presse autour des enjeux liés aux besoins non satisfaits en planification familiale et à la réduction de la mortalité néonatale.



Face aux défis persistants de la santé maternelle et infantile, la DSME veut faire des médias des partenaires stratégiques dans la diffusion de l’information et la lutte contre les idées reçues sur la contraception. L'objectif est notamment de toucher les populations des zones les plus reculées du pays.



Les chiffres illustrent l’ampleur du défi. Avec un taux de prévalence contraceptive de 25,6 %, le Sénégal reste encore loin de son ambition d’atteindre 46 % à l’horizon 2030. Plus préoccupant encore, les besoins non satisfaits en planification familiale sont estimés à 19,1 %.



« Nous avons encore beaucoup d’efforts à faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a indiqué la cheffe de la DSME, Dr Ndèye Awa Diagne, gynécologue-obstétricienne de formation.



Pourtant, les résultats obtenus grâce à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes démontrent l'importance de renforcer les interventions dans ce domaine. Selon Denise Ndour, agente à la DSME et membre de l'équipe de facilitation de la session, l'utilisation de ces méthodes par 900 000 femmes en 2025 a permis d'éviter 353 000 grossesses non désirées, 75 000 avortements à risques et 640 décès maternels.



Au-delà de la santé maternelle, la planification familiale constitue également un levier important dans la lutte contre la mortalité néonatale. Celle-ci se situe actuellement à 23 décès pour 1 000 naissances vivantes à l'échelle nationale. Mais les disparités régionales restent préoccupantes, particulièrement dans le sud du pays. Les régions de Sédhiou et de Kolda se trouvent dans la zone rouge, avec respectivement 40 et 39 décès pour 1 000 naissances vivantes.



Cette situation est notamment favorisée par des facteurs socioculturels et religieux, mais aussi par la persistance de rumeurs et de fausses informations défavorables à l'utilisation des produits contraceptifs.



C'est précisément sur ce terrain que la DSME entend engager les professionnels des médias. Pour Dr Ndèye Awa Diagne, leur implication est essentielle pour déconstruire les préjugés, rétablir la vérité scientifique et promouvoir des comportements favorables à la santé de la mère et de l'enfant.



La mobilisation des correspondants régionaux répond ainsi à une volonté de rapprocher les messages de sensibilisation des communautés, notamment dans les localités les plus enclavées. En faisant cause commune avec les acteurs de la presse, la DSME mise sur une information de proximité, accessible et fiable pour lever les obstacles à la planification familiale et contribuer durablement à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal.