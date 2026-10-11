​Santé mentale : Ansoumana Dione au Palais ce lundi pour dénoncer une situation « plus que catastrophique »

Le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, annonce sa décision de se rendre au Palais de la République ce lundi 12 octobre.



Le responsable associatif indique vouloir y déposer une demande d'audience adressée au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour l'alerter sur « la situation plus que catastrophique de la santé mentale au Sénégal et du triste calvaire que vivent nos concitoyens souffrant de troubles mentaux ».



Cette initiative fait suite à la Journée internationale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre sans que les autorités de tutelle ne s'impliquent activement, selon l'ASSAMM.



Ansoumana Dione dénonce l'inaction du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, affirmant que « l'autorité sanitaire a tout simplement voulu cacher la vérité au Président de la République pour l'empêcher de prendre des solutions à leurs multiples problèmes ».



Le président de l'ASSAMM entend ainsi formaliser sa démarche administrative pour interpeller directement le sommet de l'État et proposer un plan d'action.