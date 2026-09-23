​Santé visuelle et apprentissage menacés : Le PDG de MSP SA dénonce les dérives des cahiers importés

Le président-Directeur Général de MSP SA, Mohamed Djibril Kabongo tire la sonnette d'alarme face à la situation critique de l'industrie papetière au Sénégal.



Dans un entretien accordé au journal l’Observateur, il dénonce une « importation anarchique, tous azimuts et non maîtrisée » qui menace directement la survie de la production locale, jugeant que ces importations constituent « une concurrence déloyale » favorisée par la fraude douanière alors que le pays est déjà autosuffisant.



L'industriel pointe également du doigt les risques sanitaires et pédagogiques engendrés par la mauvaise qualité de certains cahiers importés. Selon lui, cette situation peut avoir « une incidence directe sur la vue des enfants et, à la longue, altérer leur confort visuel », en plus d'entraver leur apprentissage en raison d'un grammage non conforme. C'est pourquoi il exhorte l'État à faire de la préférence nationale une exigence réelle, notamment dans la commande publique.



Face à ces menaces qui pèsent sur l'économie et l'emploi, M. Kabongo réclame des mesures fermes des pouvoirs publics. Il appelle à un contrôle renforcé des importations, voire à leur interdiction, en déclarant qu'« il y a urgence à encadrer les importations de cahiers scolaires au Sénégal, voire les interdire ». Il invite par ailleurs la Direction du commerce intérieur à réguler le marché pour protéger les consommateurs et le tissu industriel national.