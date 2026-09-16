​Scène surréaliste au commissariat de Mbour : il refuse de patienter et donne un coup de tête au commandant

Une simple démarche administrative a dégénéré en violente agression au commissariat central de Mbour. Mécontent d'avoir été invité à patienter, T. Mballo, un marchand ambulant originaire de Kolda, s’est violemment pris au Commandant de corps urbain, en lui assénant un coup de tête. Ce dernier s'est vu délivrer une incapacité temporaire de travail (ITT) de 5 jours, tandis que son agresseur a été écroué.



D’après L’Observateur, T. Mballo s'était rendu sur place pour faire donner suite à un soit-transmis judiciaire dans un litige l'opposant à un boutiquier. Face à l’affluence, le commandant lui a demandé de patienter. Hors de lui, l'usager a sorti son téléphone pour filmer les lieux, proférant des injures publiques et menaçant de diffuser la scène sur les réseaux sociaux. Malgré les sommations de quitter les lieux, la discussion a dégénéré en bousculade, où il a asséné un coup de tête au commandant, avant d'être maîtrisé par les agents.



Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a nié les faits, affirmant curieusement que c’est le chef de la police qui l’aurait frappé en premier et se serait blessé. Des arguments qui n'ont pas convaincu. T. Mballo a été déféré le vendredi 11 septembre au parquet de Mbour et placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement.