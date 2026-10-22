​Sécurité alimentaire au Sénégal : Swami Agri lève 30 milliards FCFA pour moderniser son infrastructure

Le producteur agricole sénégalais Swami Agri franchit un cap historique en levant 30 milliards de francs CFA (environ 52,2 millions de dollars) via sa toute première obligation verte à cinq ans.



Ce financement d'envergure servira à transformer durablement le modèle opérationnel de l'entreprise, qui cultive plus de 3 500 hectares et produit annuellement 90 000 tonnes de pommes de terre, 25 000 tonnes d'oignons et 5 000 tonnes de bananes.



Les fonds levés permettront de construire une centrale solaire photovoltaïque de 16,7 MW ainsi que cinq entrepôts frigorifiques d'une capacité totale de 62 500 tonnes. À la clé, Swami Agri ambitionne de réduire de 50 % ses pertes après récolte, de baisser ses émissions de 20 % à 30 % et de porter la part des énergies renouvelables dans ses activités entre 70 % et 90 %, tout en créant au moins 700 emplois directs pour accompagner l'autosuffisance alimentaire du Sénégal.



Cette opération orchestrée par IMPAXIS Securities constitue une première pour le secteur agricole au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).