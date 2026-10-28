​Sécurité : la zone militaire n° 3 mise sur l’anticipation et la prévention face aux nouvelles menaces

Le commandement de la zone militaire n° 3, qui couvre les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, a misé sur l’anticipation, la prévention et le renforcement du lien armée-nation pour faire face à l’évolution des menaces sécuritaires. Dans un entretien accordé à iRadio, le colonel Abdoulaye Mbengue a présenté les principales orientations de son commandement en matière de défense du territoire.



Selon l’officier, ces orientations s’inscrivent dans les priorités définies par le Chef d’Eat-Major Général des Armées (CEMGA), tout en tenant compte des spécificités de la zone militaire. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention, d’améliorer la discipline du personnel et de consolider les mesures de protection.



Le colonel Abdoulaye Mbengue a également souligné l’importance de l’anticipation face aux menaces susceptibles de toucher le territoire national, notamment dans le contexte sécuritaire aux frontières. Pour lui, la collecte et la maîtrise de l’information constituent des leviers essentiels pour identifier les risques en amont et adapter les réponses des forces de défense et de sécurité.



Cette approche vise ainsi à privilégier la vigilance et la prévention afin de mieux préparer les unités aux différentes menaces, tout en renforçant la capacité du commandement à anticiper les évolutions de la situation sécuritaire.