​Sédhiou : les communautés de Bouno se mobilisent pour restaurer la mangrove

Les communautés villageoises de Bouno, dans le département de Sédhiou, se sont mobilisées autour d’une activité de reboisement de la mangrove. Cette initiative vise à contribuer à la restauration et à la préservation de cet écosystème essentiel, aujourd’hui confronté aux effets de l’avancée des eaux et de l’érosion côtière.



L’activité a bénéficié de l’accompagnement de l’association Green Sédhiou. À cette occasion, l’organisation a remis un important lot de matériels aux populations locales afin de renforcer leurs capacités dans les actions de protection et de restauration de la mangrove.



Selon Mariama Diakhaté, membre de Green Sédhiou, cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large menée par l’association dans plusieurs localités de la région. Avant Bouno, l’organisation était notamment intervenue dans les communes de Djirédji et de Djibanar pour porter le même combat en faveur de la sauvegarde des écosystèmes de mangrove.



À travers cette mobilisation communautaire, les populations locales entendent jouer un rôle actif dans la protection de leur environnement. La restauration de la mangrove apparaît ainsi comme une réponse à la dégradation progressive du littoral et aux menaces liées à l’érosion et à l’avancée des eaux.



Au-delà du reboisement, cette action constitue également un appel à une plus grande implication des communautés dans la préservation des ressources naturelles. Pour Green Sédhiou, le renforcement des capacités des populations locales reste un levier important pour assurer une gestion durable de la mangrove et mieux faire face aux défis environnementaux qui pèsent sur les zones côtières du sud du pays.



Ismaila Mansaly