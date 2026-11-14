​Sédhiou : les volontaires Yaakaari en croisade contre les dépôts sauvages d’ordures

La lutte contre les dépôts sauvages d’ordures ménagères prend une nouvelle dimension à Sédhiou. Face à la persistance de l’insalubrité dans certains quartiers, les volontaires Yaakaari ont décidé de joindre l’acte à la parole en initiant une opération citoyenne visant à améliorer l’environnement et le cadre de vie des populations.



L’activité, organisée ce samedi 14 novembre, a mobilisé un groupe de jeunes autour du désherbage et de l’aménagement de deux sites devant servir de points de regroupement provisoire des ordures ménagères, en attendant le passage du camion de ramassage. Ces espaces sont notamment destinés à faciliter la gestion des déchets dans les quartiers difficilement accessibles aux véhicules de collecte.



À l’initiative de cette mobilisation, Ndoumbé Gaye Sow, jeune volontaire Yaakaari et membre du Consortium Jeunesse Sénégalaise, entend aller plus loin dans cette démarche citoyenne. Elle prévoit notamment de distribuer des bacs à ordures dans certaines écoles de la capitale du Pakao, mais également auprès des ménages du quartier Moricounda.



L’objectif est de réduire les dépôts d’ordures à ciel ouvert à proximité des habitations et d’encourager les populations à adopter de meilleures pratiques en matière de gestion des déchets.



Pour la jeune volontaire, la réussite de cette initiative dépendra de l’engagement collectif. Elle lance ainsi un appel à la mobilisation de toutes les composantes de la société afin de pérenniser cette dynamique citoyenne et d’obtenir des résultats durables dans la lutte contre l’insalubrité.