​Sédhiou : quatre communes lancent un plan de développement de la filière manioc

Le Conseil départemental de Sédhiou (sud) en partenariat avec des chambres consulaires françaises, a lancé officiellement le Plan alimentaire territorial dans le cadre du projet « Baluo Banko » (terre nourricière), le 13 novembre 2026. Le programme porte sur le développement de la filière manioc dans quatre communes du département (Oudoucar, Djirédji, Samé-Kanta, Marsassoum).



L’initiative vise à renforcer la production, la transformation et la commercialisation du manioc. Elle prévoit également une meilleure organisation des producteurs et une collaboration entre les différents acteurs de la chaîne, notamment les commerçants, les entrepreneurs et les collectivités territoriales.



Le vice-président du Conseil départemental, Ousmane Diaité, a indiqué que le programme prévoit aussi le renforcement des capacités des jeunes et des femmes ainsi que la promotion de la consommation des produits locaux.



Le partenariat associe le Conseil départemental de Sédhiou, la Chambre de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture de Saône-et-Loire, en France, selon l’APS.

