​Séjour privé à l’étranger: un responsable de Kiiraay dément les rumeurs sur la santé de Diomaye

Depuis quelques jours, l’état de santé du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, fait l’objet de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux. Une situation alimentée notamment par l’absence du chef de l’État, actuellement en séjour privé à l’étranger depuis le 15 août. La Présidence avait confirmé son départ sans toutefois préciser sa destination ni la durée de son séjour.



Face aux spéculations, El Hadji Bassirou Diagne, membre de Kiiraay-Les Patriotes, monte au créneau pour démentir les informations faisant état d’un problème de santé. Selon lui, le Président « se porte très bien». « Nous avons même vu certains épiloguer sur une quelconque maladie. Je pense que ce sont des comédies », a-t-il soutenu dans le journal de 12 heures de la Rfm.



El Hadji Bassirou Diagne rappelle que Bassirou Diomaye Faye était encore actif à la Présidence de la République avant l’annonce de son déplacement à l’étranger. « La veille même de l’annonce du voyage du Président de la République, nous avons tous constaté qu’il était en train de prendre des audiences au niveau de la Présidence de la République », a-t-il expliqué.



Pour le membre du parti présidentiel, le chef de l’État est simplement en vacances et son absence du pays ne doit pas être interprétée comme un problème de santé. El Hadji Bassirou Diagne invite donc les Sénégalais à ne pas se fier aux rumeurs et à privilégier les informations provenant de la Présidence de la République.



« Il faut se conformer par rapport à la publication de la Présidence de la République, qui est la voix autorisée pour se prononcer sur les voyages et les déplacements du Président de la République », a-t-il insisté.