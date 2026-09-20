​Semaine de haut niveau de l’ONU : Le Sénégal au rendez-vous de la 81e session sous le signe du multilatéralisme

À la veille de l'ouverture de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, prévue du 22 au 28 septembre 2026, l'organisation internationale s'apprête à accueillir un parterre de dirigeants mondiaux, aux côtés des délégations des États membres, parmi lesquels le Sénégal.



Le débat général, qui se tiendra du 22 au 26 septembre puis le 28 septembre, placera les discussions sous le thème « Rétablir la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui œuvre pour tous ».



Lors d'un point de presse au siège de l'ONU, le porte-parole Stéphane Dujarric a détaillé la forte affluence attendue pour cette semaine de haut niveau, marquée par des tensions géopolitiques persistantes. « Nous attendons environ 73 chefs d’État, 45 chefs de gouvernement, 49 ministres, 11 vice-présidents et un prince héritier », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de ce rendez-vous diplomatique annuel face aux crises mondiales.



Au-delà des sessions plénières obligatoires menées sous la présidence de Khalilur Rahman, le rythme s'annonce particulièrement intense à New York. M. Dujarric a précisé qu'« environ 168 événements sont prévus durant cette semaine de haut niveau », tandis que les États membres ont formulé près de 1 000 demandes de réunions bilatérales, complétées par des entretiens avec le Secrétaire général António Guterres autour du climat, du développement et de la sécurité.