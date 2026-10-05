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​Sénégal-Espagne : les armées renforcent leur coopération en logistique militaire à Dakar



​Sénégal-Espagne : les armées renforcent leur coopération en logistique militaire à Dakar

Des militaires espagnols du Groupe de soutien logistique viennent d’achever à Dakar une formation de trois semaines destinées aux forces armées sénégalaises.

Intitulée « Formation logistique au niveau de la brigade », cette initiative s'est déroulée dans les installations de la Direction du matériel et a rassemblé onze militaires sénégalais aux profils variés, incluant des officiers, des sous-officiers et des membres du Corps d'administration économique.

Ce programme visait à consolider les connaissances théoriques et pratiques des participants en matière de soutien logistique à travers l'utilisation d'outils numériques et d'une approche systématique de la planification.

Selon le communiqué du ministère espagnol de la Défense, cette action permet aux troupes locales de « jeter les bases nécessaires pour structurer et approfondir leur expertise », la logistique étant considérée comme « essentielle pour garantir la disponibilité opérationnelle et le maintien en condition opérationnelle des unités militaires ».

Cette coopération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Espagne pour « contribuer au renforcement des capacités militaires des pays prioritaires et à la projection de la stabilité ».

Pour les autorités espagnoles, cette initiative conjointe illustre une collaboration « sur la base d'intérêts mutuels, d'échanges de connaissances et d'une collaboration entre égaux », tout en consolidant les liens professionnels et la confiance mutuelle entre les deux nations.
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Fodé Bakary Camara

Lundi 5 Octobre 2026 - 20:30


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