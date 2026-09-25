​Sénégal-Gambie : la première phase de démarcation de la frontière achevée

La Commission mixte de délimitation des frontières Gambie-Sénégal a achevé la première phase de son exercice de démarcation, couvrant près de 30 kilomètres entre Dimbaya (Kombo) et Kanao (Foni).

Ce travail de terrain de six semaines a permis de réaffirmer les bornes coloniales, d'enregistrer des coordonnées géographiques et d'installer de nouvelles bornes.



Un membre du groupe de travail sur la délimitation des frontières a rappelé sur le site « Voice Gambia” que la délimitation initiale (établie entre 1889 et 1905) reposait initialement sur des « repères naturels et temporaires, tels que de grands arbres, des étangs, des bolongs et des sentiers », un système devenu « peu fiable » qui avait nécessité l'installation de bornes en béton entre 1904 et 1905.



Il a souligné que l'exercice actuel requiert ainsi des « recherches historiques, de la documentation et une vérification » bien au-delà de simples relevés topographiques.



Pour clore cette première étape, les représentants des deux pays ont signé « neuf accords couvrant divers aspects de l'exercice », garantissant que chaque borne réaffirmée ou nouvelle sera dotée d'une « fiche descriptive » et d'une « documentation détaillée ».



Réalisée en présence d'experts du Ghana et du Burkina Faso, cette démarche vise à « renforcer la transparence, la crédibilité technique et l'acceptation du processus » afin de consolider la paix et les relations de bon voisinage entre la le Sénégal et la Gambie.