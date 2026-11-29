En marge de la 18e édition du Forum MEDays, organisée du 25 au 28 novembre 2026 à Tanger, au Maroc, Maodo Malick Mbaye a lancé un appel à l’apaisement aux acteurs du football sénégalais et marocains. L’ancien directeur général de l’Agence nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO) les invite à tourner la page des tensions liées à la finale de la CAN 2025 et à préserver les liens historiques entre les deux pays.



« J'appelle les acteurs du football du Maroc et du Sénégal, les journalistes sportifs, le public, les supporters [...] à apaiser le discours, à dépasser cet épisode », a-t-il déclaré.



Pour Maodo Malick Mbaye, les passions sportives ne doivent pas prendre le dessus sur les relations historiques entre les deux peuples. Il rappelle que l'amitié sénégalo-marocaine ne se limite pas aux relations diplomatiques contemporaines.



« Les relations entre ces deux pays ne sauraient être réduites à une diplomatie des chancelleries contemporaine, car cette relation puise son origine dans l'histoire, dans le culte, dans la religion, dans la famille », a-t-il souligné.



L'ancien directeur général de l'ANAMO a également insisté sur la nécessité de protéger cet héritage historique, construit au fil des années, notamment sous l'impulsion du Président Léopold Sédar Senghor et du roi Hassan II.



« Personne ne doit ébranler et/ou ébrécher les fondations d'une confiante amitié méthodiquement construite par le Président Senghor et le Roi Hassan II », a-t-il rappelé.



Maodo Malick Mbaye a ainsi lancé un message qui résume son appel à la retenue et à la fraternité : « Basta la passion, vive la raison, vive la paix en Afrique et dans le monde ».

