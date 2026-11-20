Selon l’agence financière américaine Bloomberg, le géant pétrolier britannique BP PLC envisagerait de céder sa participation majoritaire et son rôle d'opérateur au sein de l'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), située à cheval sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.



Cette option est étudiée par la direction générale dans le cadre d’une vaste rationalisation de son portefeuille d’actifs avant la présentation officielle de sa stratégie le mois prochain.



Évaluée à « 4,8 milliards de dollars » (soit environ 2 871 milliards de FCFA), cette installation nécessite d'importants capitaux supplémentaires pour sa prochaine phase d'expansion, des dépenses futures que BP souhaite éviter afin d'alléger sa dette et de se recentrer sur ses activités les plus rentables.



Toutefois, Bloomberg précise, en s’appuyant sur des sources proches du dossier, qu’une telle cession des infrastructures physiques ne signifierait pas un retrait total de la chaîne de valeur pour la major britannique. BP conserverait en effet « ses droits lucratifs de chargement et de commercialisation de toutes les cargaisons produites sur le site ».



Depuis le démarrage de la production l'an dernier, le terminal GTA doté d'une capacité nominale de « 2,7 millions de tonnes par an » s'est révélé stratégique pour la branche de négoce international du groupe, qui y détient « 56 % » des parts, représentant « environ 13 % des 12 millions de tonnes de GNL produites par l'entreprise à l'échelle mondiale durant cette période ».



Cette production a notamment permis d'alimenter les marchés européens et asiatiques à des niveaux de prix record, dans un contexte mondial marqué par le conflit iranien et les perturbations des livraisons en provenance du Qatar.



Pour le Sénégal et la Mauritanie, l’éventualité d’un changement d’opérateur sur ce projet énergétique phare soulève des enjeux majeurs.



Bloomberg souligne que les risques liés à l'exécution d'une telle vente demeurent élevés, le nombre de repreneurs potentiels étant limité par la complexité technique de cet actif transfrontalier, approuvé en « 2018 » et ayant déjà subi des retards liés à la pandémie.



Par ailleurs, toute transaction devra impérativement composer avec « les sensibilités politiques inhérentes à la dimension internationale du projet », impliquant l’aval des autorités sénégalaises et mauritaniennes.

