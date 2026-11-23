Dans le rapport sur la transition de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD 2026-27 (Frontières de la compétitivité), plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest figurent dans les analyses commerciales, industrielles et numériques, à commencer par le Sénégal et le Nigeria.



Le rapport souligne que « le Nigeria et le Sénégal ne disposent pas d’un avantage comparatif révélé dans les métaux transformés pour semi-conducteurs, mais détiennent un avantage comparatif révélé dans des intrants en amont minerais et concentrés de niobium, de tantale et de vanadium utilisés pour produire ces matériaux ».



Concernant l’adoption de l’intelligence artificielle et ses retombées sur la productivité du travail, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Sénégal apparaissent parmi les économies où les gains annuels projetés sur dix ans dans le scénario intermédiaire demeurent limités, autour ou en deçà de 0,1 point de pourcentage par an.



Le Bénin occupe notamment le bas du classement affiché dans le scénario intermédiaire sur le graphique consacré à la productivité associée à l’intelligence artificielle.



Sur le plan des échanges de biens militaires et de la capacité de reconversion industrielle, le Nigeria (NGA) et la Côte d’Ivoire (CIV) figurent sur les graphiques comparatifs des avantages comparatifs révélés à l’importation et à l’exportation de biens militaires, tandis que le Sénégal (SEN), la Côte d’Ivoire (CIV), le Bénin (BEN), le Nigeria (NGA) et le Ghana (GHA) apparaissent sur l’indice de réoutillage industriel avec des niveaux faibles.



Le rapport note également que le Ghana compte parmi les économies ayant enregistré une progression marquée de la complexité moyenne de leurs exportations.



Le rapport mentionne le Sénégal et le Burkina Faso parmi les onze économies aux côtés de l’Albanie, de la Bulgarie, du Guatemala, de la Jordanie, du Malawi, du Mexique, du Pérou, de l’Uruguay et du Yémen couvertes par les données douanières annuelles par entreprise au niveau de la nomenclature à six chiffres du Système harmonisé (1997-2014) issues de la Base de données sur la dynamique des exportateurs de la Banque mondiale.



La Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Bénin sont également représentés sur les graphiques consacrés à la croissance du produit intérieur brut par habitant (2012-25) et aux exportations de produits proches de l’intelligence artificielle.