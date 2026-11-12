​Sénégal, Nigéria, Ghana : les succès de l'Afrique de l'Ouest face à la tuberculose selon l'OMS

En Afrique de l'Ouest, la dynamique de lutte contre la tuberculose se caractérise par une forte résilience opérationnelle et des progrès notables en matière de notification des cas, d'après les analyses du Rapport mondial sur la tuberculose 2026 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Contrairement à d'autres régions, le document souligne que « les perturbations des diagnostics et des traitements liées au COVID-19 ont été négligeables dans la Région Afrique », ce qui a permis aux notifications de cas d'afficher une croissance continue, atteignant un volume où « le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées dans la région était supérieur de 43 % au niveau de 2019 ».



Plusieurs pays de la sous-région se distinguent par l'atteinte de jalons majeurs de la stratégie de l'OMS recensés dans le rapport. À l'instar du Nigéria classé parmi les huit pays à plus fort fardeau mondial qui a atteint le jalon de réduction de la mortalité dès 2022, ou encore du Ghana, de la Gambie et du Sénégal qui ont validé leurs objectifs respectifs au cours de la période, les performances régionales s'améliorent.



Le rapport précise notamment que le Sénégal a officiellement franchi en 2023 le premier jalon de réduction de l'incidence de la maladie.



Cependant, ces avancées s'inscrivent dans un contexte épidémiologique que le Rapport mondial sur la tuberculose 2026 classe en « Catégorie 3 (pays endémiques) » pour le Sénégal, correspondant à une fourchette de « 100 à 299 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an ».



Pour consolider ces acquis, l'OMS insiste dans ses conclusions sur la nécessité de maintenir les efforts de diagnostic rapide et d'élargir l'accès aux soins de qualité à l'ensemble des populations de la sous-région.