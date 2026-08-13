​Sénégal : l’Etat assure assistance et protection aux détenus sénégalais au Maroc

L’Etat du Sénégal a pris les dispositions nécessaires pour assurer assistance et protection à ses ressortissants incarcérés dans les prisons marocaines, a déclaré à l’APS le consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène.



« L’Etat du Sénégal a pris toutes les dispositions, à travers sa mission diplomatique et ses postes consulaires au Maroc, pour assurer assistance et protection à nos compatriotes incarcérés dans les prisons », a-t-il indiqué, en réaction aux interrogations de familles de détenus sénégalais.



Selon le diplomate, les consuls effectuent régulièrement des visites dans les établissements pénitentiaires marocains et travaillent avec les autorités locales afin de permettre aux détenus sénégalais de maintenir le contact avec leurs familles. Les prisons de Dakhla, Tan-Tan, Es-Semara, Bouizakarne, Tiznit, Laâyoune, Taroudant et Aït Melloul 1 et 2 sont notamment concernées.



Babou Sène a également souligné que l’Etat du Sénégal apporte chaque année une aide aux compatriotes détenus au Maroc. Une partie des crédits « Aides et Secours » est ainsi affectée à l’appui à la communauté sénégalaise résidant au Maroc, y compris aux détenus.



Les détenus peuvent également saisir directement les services consulaires en cas de difficultés au sein des établissements pénitentiaires. Le consul général a rappelé qu’ils peuvent notamment le contacter directement afin que les problèmes soient résolus avec l’administration pénitentiaire marocaine.



S’agissant des peines prononcées contre certains ressortissants sénégalais, le diplomate a expliqué que la législation marocaine prévoit des poursuites en cas de décès signalés dans les zodiacs ou de dénonciation de faits criminels liés aux embarcations en provenance de la Gambie, du Sénégal ou de la Mauritanie. Les enquêtes peuvent conduire à l’arrestation et aux poursuites judiciaires des organisateurs des voyages et des membres d’équipage concernés. « Les peines prononcées peuvent aller d’un an d’emprisonnement à la perpétuité », a précisé M. Sène.



Par ailleurs, plusieurs ressortissants sénégalais détenus au Maroc ont demandé leur transfèrement au Sénégal afin d’y terminer leur peine. Selon le consul général, ces demandes se sont multipliées après la promulgation de la loi 2025-05 du 2 mars 2025 autorisant le président de la République à ratifier la Convention entre le gouvernement du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 17 décembre 2004 à Rabat.