​Sénégal : le Marocain El Khoumsi Mohamed, recherché à Madrid pour trafic de drogue, arrêté à Rosso

La police sénégalaise vient de réaliser une nouvelle interpellation d'envergure. Selon les informations de Libération, le ressortissant marocain El Khoumsi Mohamed, âgé de 39 ans, a été arrêté à Rosso, au cours des formalités de contrôle à la frontière.
Le mis en cause faisait l'objet d'une notice rouge émise par le Bureau central national d'Interpol de Madrid pour des faits présumés de trafic de drogue. Il était activement recherché par les autorités espagnoles.
Après son arrestation, il a été transféré au Bureau central national de Dakar en vue de son écrou extraditionnel.
Pour rappel, mardi 03 novembre 2026, dans une autre affaire, le Bureau central national (BCN) d’Interpol Sénégal confirmait avoir procédé à l’interpellation en Mauritanie du nommé Alioune B. G. (39 ans), principal suspect du meurtre d’Astou Pierre. Le 23 juin 2026, il aurait aspergé sa petite amie d'acide sur son lieu de travail à Dakar, avant de prendre la fuite. La victime est décédée des suites de ses blessures le 1er octobre 2026 à l'hôpital Fann.
Le mis en cause faisait l'objet d'une notice rouge émise par le Bureau central national d'Interpol de Madrid pour des faits présumés de trafic de drogue. Il était activement recherché par les autorités espagnoles.
Après son arrestation, il a été transféré au Bureau central national de Dakar en vue de son écrou extraditionnel.
Pour rappel, mardi 03 novembre 2026, dans une autre affaire, le Bureau central national (BCN) d’Interpol Sénégal confirmait avoir procédé à l’interpellation en Mauritanie du nommé Alioune B. G. (39 ans), principal suspect du meurtre d’Astou Pierre. Le 23 juin 2026, il aurait aspergé sa petite amie d'acide sur son lieu de travail à Dakar, avant de prendre la fuite. La victime est décédée des suites de ses blessures le 1er octobre 2026 à l'hôpital Fann.
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