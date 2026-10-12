​Senelec : Les partisans de Pape Toby Gaye ripostent face aux attaques de "lobbies"

Le mouvement « Les Amis de Toby » a vigoureusement défendu, à Rufisque, le Directeur Général de la SENELEC, Pape Toby Gaye, face aux critiques visant sa gestion. Cette sortie est intervenue récemment pour contrer les accusations de divers groupes et politiciens.



Selon les responsables de ce mouvement cités par le journal Tribune, « des lobbies s'élèvent pour trouver à redire sur la gestion de la Société Nationale d'Electrification du Sénégal ». Ils ont ajouté que « tout ce vacarme obéit à un seul et unique objectif : traîner dans la fange les responsables au plus haut niveau de cette boîte d'État ».



Les partisans ont également souligné que « ces forces obscures cherchent à présenter une mauvaise image de la société » pour nier les efforts du Directeur Général. Ils ont affirmé que « les délestages sont presque quasi-inexistants » entre 2024 et 2026 grâce au travail accompli.



Enfin, le mouvement a mis en garde les détracteurs en déclarant que « leur volonté de nuire, de déstabiliser l'infatigable Directeur de la SENELEC ne prospérera pas ». Les soutiens ont conclu que « le peuple a compris et il ne se laissera plus manipuler ».