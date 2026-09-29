​Séno Palel : le pari d’une jeunesse engagée pour le développement

Les jeunes de Séno Palel, dans le département de Kanel, ont renouvelé leur soutien au professeur Bocar Daff et à son Mouvement pour la Rénovation (MR). Ils ont réaffirmé leur engagement lors de la première édition des 48 heures des journées culturelles de cette localité historique de la région de Matam.



À travers cette mobilisation, les jeunes ont dit vouloir contribuer au développement économique et social de leur commune. Le MR entend notamment intervenir dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’élevage.



Le mouvement met également l’accent sur la lutte contre l’immigration irrégulière et la promotion de l’emploi des jeunes, notamment ceux porteurs de projets.



Les membres du mouvement, qui se présentent comme des « ambassadeurs » de Séno Palel, ont ainsi affiché leur volonté d’accompagner une nouvelle dynamique politique et sociale dans la localité.