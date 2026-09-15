​Sessène : un berger placé sous mandat de dépôt à Mbour après avoir mutilé son voisin à la machette

Un berger accusé d'avoir amputé trois doigts à son voisin lors d'une violente altercation a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Mbour, ce lundi 14 septembre.



Poursuivi pour coups et blessures volontaires, le mis en cause, Kh. Ngom, a été déféré au parquet de Mbour à l'issue de sa garde à vue. Il est accusé d'avoir grièvement blessé à la machette un autre jeune berger, B. Mbaye.



Alertés par le père de la victime, les gendarmes de la brigade de Thiadiaye ont interpellé le suspect au domicile de son père. Lors de son audition, Kh. Ngom a reconnu l'agression tout en invoquant la légitime défense et en présentant ses excuses.



Retrouvé gisant dans son sang vers 19 h par des riverains, B. Mbaye a d'abord été évacué au centre de santé de Thiadiaye avant d'être transféré en urgence à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Interrogé depuis son lit d'hôpital, il a affirmé subir des provocations récurrentes de la part de son agresseur.



Les faits se sont déroulés jeudi dernier dans le village de Ndioudiouf (commune de Sessène). Selon des informations rapportées par L’Observateur, l'affrontement trouve son origine dans un différend à caractère castéiste survenu quelques jours plus tôt, au cours duquel Kh. Ngom aurait traité B. Mbaye de « casté ».



En le croisant de nouveau, B. Mbaye a tenté de se venger en lui assénant deux coups de bâton sur la tête. En réplique, Kh. Ngom a sorti une machette et sectionné trois doigts de la main droite de son rival avant de prendre la fuite.