​Solaire : De 500 mégawatts à plus d'un gigawatt, l'ambition du Nigeria d'ici 2031

Selon le rapport Renouvelables 2026 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Afrique de l'Ouest participe activement à la dynamique des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne, une région où la croissance « se concentre principalement en Afrique du Sud et au Nigeria ».



Dans des pays comme le Sénégal, les installations bénéficient de « programmes d'achats dédiés, de tarifs de rachat garantis et de garanties des acheteurs », tandis qu'au Nigeria et au Ghana, le développement est principalement soutenu par « des projets pilotés par l'État et par le financement du développement ».



Au Nigeria, le marché est particulièrement marqué par « l'essor rapide du solaire photovoltaïque distribué », une tendance stimulée par la suppression des subventions aux carburants et la mise en place de cadres réglementaires pour les mini-réseaux.



Le pays cherche également à structurer sa propre filière industrielle, affichant une capacité d'assemblage de modules solaires estimée à « environ 500 mégawatts par an en 2026 » avec l'ambition de « surpasser un gigawatt par an d'ici 2031 ».



Malgré ces perspectives prometteuses, l'AIE met en garde contre les freins structurels qui persistent dans la région.



Les experts soulignent que « les contraintes de capacité des réseaux et les goulets d'étranglement du transport d'électricité constituent les principaux obstacles » à l'expansion des projets solaires et éoliens à grande échelle, nécessitant des réformes et des investissements urgents.