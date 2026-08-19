​Sommet MSGBC 2026 : le Président Diomaye confirme sa participation

Le sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2026, prévu du 1er au 3 décembre prochain au CICAD de Dakar, a confirmé la participation officielle du président Bassirou Diomaye Faye et de son ministre de l’Énergie et du Pétrole, le Dr. El Hadji Abdourahmane Diouf.



Organisé sous le thème « Alimenter l'investissement, générer la prospérité : exécuter la stratégie énergétique de la région » , cet événement vise à « façonner la prochaine phase de l'investissement énergétique » dans l'ensemble du bassin MSGBC, qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry.



Cette édition intervient dans un contexte de montée en puissance du Sénégal en tant que producteur d'hydrocarbures, marqué par une production de 17,9 millions de barils au champ de Sangomar sur le premier semestre 2026 et l'exploitation à « pleine capacité » du projet GNL Greater Tortue Ahmeyim.



Pour rappel, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait procédé à l’ouverture du Sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025 à Dakar. Cette édition avait réuni les pays du bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée) ainsi que de nombreux partenaires africains et internationaux.