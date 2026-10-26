​Sommet Russie-Afrique : Les dirigeants africains confirment leur participation aux rencontres de Moscou

Moscou abrite, les 28 et 29 octobre, le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique autour du thème principal « Développer une coopération mutuellement bénéfique et libérer ensemble le potentiel de chaque pays africain ».



Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et la Fondation Roscongress ont organisé une réunion d'information à l'intention du corps diplomatique africain concernant les préparatifs du troisième sommet et du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Il a ainsi souligné que « à ce jour, la plupart des dirigeants africains et des responsables des organisations d'intégration régionale invités à Moscou ont confirmé leur participation à la prochaine réunion ».



Prévu principalement au Gostiny Dvor, le Forum s'articulera autour du thème principal « Développer une coopération mutuellement bénéfique et libérer ensemble le potentiel de chaque pays africain ».



Le programme comprend une quarantaine de tables rondes reflétant les priorités de l'Agenda 2063 et de l'Union africaine, avec une attention particulière portée à l'accès durable à l'eau, et s'organise autour de quatre grands domaines sous les bannières de la souveraineté, de l'économie mondiale souveraine, de la société et du capital humain, ainsi que de la technologie et de l'innovation.



Anton Kobyakov, conseiller du Président russe, a rappelé que l'événement vise à « créer les conditions nécessaires à l'essor et à la diversification des relations économiques stratégiques entre la Russie et l'Afrique ».





L'événement proposera également une exposition sur la Plateforme de développement souverain, un espace de réseautage d'affaires, ainsi que le Forum des médias et le Forum des jeunes organisé à l'Université MGIMO.