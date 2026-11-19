Réunis ce jeudi à Shenzhen en marge du 33e sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), les présidents chinois Xi Jinping, russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump ont signé un texte commun intitulé « Déclaration des chefs d’État de la Chine, de la Russie et des États-Unis en faveur de la paix ».



À l'issue de cette toute première rencontre trilatérale, le dirigeant chinois a qualifié l'échange de « positive, constructive et fructueuse », affirmant que « les trois pays partagent une vision commune de la sauvegarde de la paix mondiale » et que « les graines semées lors de la réunion trilatérale d'aujourd'hui prendront sans aucun doute racine, germeront et porteront leurs fruits ».



Sur le fond, le communiqué engage ces trois membres permanents du Conseil de sécurité à faire progresser les réformes de l'ONU « afin de relever plus efficacement les défis mondiaux » et à assurer la stabilité des flux énergétiques en accroissant la production et l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés « au bénéfice de l’ensemble des pays ».



Sur le plan sécuritaire, les trois dirigeants réaffirment qu'« une guerre nucléaire ne pouvait être gagnée et ne devait jamais être menée », convenant d'engager un dialogue sur la réduction des risques et la prévention de la prolifération nucléaire.



Le document commun met également en garde la Cour pénale internationale (CPI) contre tout « usage abusif de sa compétence juridictionnelle », insistant sur le principe du consentement des États et le respect des immunités des responsables gouvernementaux.