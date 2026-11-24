Les frappes de drones au Soudan ont fait près de 1 630 morts civils entre janvier et octobre 2026, soit environ 73% des 2 230 civils tués durant cette période, selon ApaNews, citant un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme publié le 17 novembre. Ces attaques, qui ciblent aussi bien les zones urbaines que les installations humanitaires, ont également provoqué des déplacements massifs de population. Plus de 6 400 personnes ont fui leur village dans l'ouest du Kordofan, notamment.



Les infrastructures essentielles sont également touchées. Les attaques contre les installations électriques et les dépôts de carburant ont perturbé le fonctionnement de l'hôpital Umm Badda dans l’État de Khartoum, compromettant notamment les séances de dialyse pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"Il est inacceptable que nous soyons exposés à un tel danger. En vertu du droit international humanitaire, le personnel et les biens humanitaires sont protégés", a déclaré Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, après que des frappes de drones ont endommagé un immeuble occupé par des employés de l'ONU à Khartoum. Toujours selon ApaNews, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé les souffrances infligées aux populations et le "mépris constant et éhonté des lois de la guerre" par les parties belligérantes.



Les frappes de drones continuent de menacer la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires au Soudan. Le 22 novembre, des frappes de drones ont tué 4 civils et blessé environ 10 autres à Khartoum, dont un enfant de 10 ans.