​Sous-investissement et réseaux vétustes : la facture salée de la crise énergétique africaine

Environ 600 millions de personnes en Afrique sont toujours privées d'électricité, principalement dans les zones rurales », selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).



Ce chiffre met en lumière un continent séparé en deux réalités opposées : d'un côté, l'Afrique du Nord affiche des taux d'accès frôlant les 99 %, tandis que l'Afrique subsaharienne plafonne à environ 48-50 %. Cette vulnérabilité est accentuée par la dépendance aux énergies fossiles et à l'hydroélectricité, cette dernière étant « particulièrement exposée aux sécheresses récurrentes et aux aléas pluviométriques ».



L'approvisionnement électrique subit également de lourdes contraintes d'infrastructures et de gestion économique.



D'après l'Institut royal des études stratégiques (IRES), l'Afrique continue de faire face à « la vétusté des réseaux et à des pertes de distribution significatives », entraînant des coupures intempestives quotidiennes pour les ménages et les entreprises.



À cette instabilité technique s'ajoute une précarité financière : la Banque africaine de développement (BAD) souligne « un déficit tarifaire chronique par rapport aux coûts réels de production et des difficultés de recouvrement des factures », ce qui freine la maintenance préventive ainsi que la modernisation des réseaux.



Pour pallier ces défaillances, le continent mise sur la mutualisation de ses ressources et la transition énergétique.



L'AIEA et les acteurs régionaux rappellent que « la création et le renforcement des pools d'énergie régionaux permettent d'accroître les échanges transfrontaliers d'électricité et d'améliorer la stabilité globale de l'approvisionnement ».



Parallèlement, la montée en puissance progressive du solaire photovoltaïque et de l'éolien, soutenue par les partenariats internationaux, constitue une réponse stratégique pour diversifier le mix énergétique et garantir la sécurité électrique future.