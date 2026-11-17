L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays africains et leurs partenaires à renforcer les investissements dans la prévention, la recherche, la surveillance épidémiologique et la production locale de produits médicaux. Cet appel a été lancé lors du Forum stratégique des partenaires de l’Institut Pasteur de Dakar, au cours duquel le représentant du directeur régional de l’OMS pour l’Afrique a plaidé pour une souveraineté sanitaire fondée sur des institutions solides et des capacités locales durables.



Prenant la parole au nom du directeur régional, empêché en raison de la tenue du comité exécutif sur Ebola à Genève, le docteur Yao a rappelé les nombreuses crises sanitaires auxquelles le continent était confronté. Il a notamment cité les épidémies de maladie à virus Ebola-Bundibugyo, le choléra, le Mpox et la fièvre jaune.



Selon lui, ces menaces se superposaient à des crises humanitaires, sécuritaires et climatiques dans plusieurs pays. Elles aggravaient les vulnérabilités des populations et fragilisaient les systèmes de santé. « Ces crises ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles fragilisent les services essentiels, aggravent les vulnérabilités et accentuent les inégalités d'accès aux soins », a-t-il souligné.



Pour le représentant de l’OMS, la sécurité sanitaire africaine ne devait plus reposer uniquement sur la réaction aux urgences. Elle nécessitait des investissements durables dans la prévention, les capacités de laboratoire, la recherche, l’innovation et la formation des ressources humaines.



Il a notamment rappelé les enseignements de la pandémie de Covid-19, qui avait mis en évidence la vulnérabilité d’un continent fortement dépendant de l’extérieur pour ses vaccins, ses diagnostics et ses produits médicaux. « L’Afrique, avec l’aide des partenaires, doit progressivement passer d’une position de dépendance à ses capacités réelles de développement, de production et de maîtrise de ses propres solutions sanitaires », a-t-il déclaré.



Dans cette perspective, le docteur Yao a mis en avant le rôle stratégique de l’Institut Pasteur de Dakar, dont l’expertise en surveillance épidémiologique, diagnostic, recherche et production vaccinale constituait, selon lui, un patrimoine scientifique précieux pour le continent.



Il a également salué la vision de transformation de l’institution à l’horizon 2030, portée par une stratégie et un plan financier intégré. Cette ambition pourrait contribuer à renforcer les capacités africaines de recherche, de développement, de production et d’innovation.



Le représentant de l’OMS a identifié trois axes prioritaires pour cette transformation : renforcer les capacités africaines d’anticipation et de détection des menaces sanitaires, accélérer la recherche et la production de produits médicaux sur le continent et investir dans les compétences ainsi que dans les institutions africaines.



Il a, dans le même temps, appelé les gouvernements, les institutions régionales, l’OMS, Africa CDC et les partenaires techniques et financiers à conjuguer leurs efforts. « Il nous faut dépasser la fragmentation des initiatives, aligner les investissements sur les priorités africaines et garantir que les engagements financiers se traduisent en capacités durables et en résultats mesurables », a-t-il insisté.



Le docteur Yao a enfin tenu à préciser que la souveraineté sanitaire ne devait pas être assimilée à un repli sur soi. « Elle signifie la capacité de l’Afrique à contribuer pleinement aux solutions mondiales, à faire ses propres choix stratégiques et à protéger les populations avec des institutions fortes et des capacités maîtrisées comme celles de l’Institut Pasteur de Dakar », a-t-il expliqué.



En conclusion, il a souhaité que le forum dépasse le cadre des échanges pour déboucher sur des engagements concrets et des mécanismes de financement durables. Au nom du directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, il a réaffirmé la disponibilité de l’organisation à accompagner l’Institut Pasteur de Dakar, le gouvernement du Sénégal, Africa CDC et l’ensemble des partenaires dans cette dynamique.