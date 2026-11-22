La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) ambitionne de produire 145 000 tonnes de sucre au cours de sa nouvelle campagne, contre 140 000 tonnes lors de la précédente. Soit une hausse de 5 000 tonnes. L'annonce a été faite samedi à Richard-Toll par son directeur général adjoint, Guillaume Ranson.



Il s'exprimait à l'issue d'une randonnée pédestre organisée pour marquer le lancement de cette nouvelle campagne. La manifestation a réuni des collaborateurs de l'entreprise, des partenaires, des commerçants, des associations et des acteurs institutionnels.



Pour atteindre cet objectif, la CSS compte notamment sur les investissements engagés dans le cadre de son plan de développement KT 220. Ce programme vise à renforcer les capacités de production de l'entreprise et à contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal.

« Ce programme de développement avait été salué par le président de la République lors de sa visite à l'entreprise en juin 2025, comme un levier stratégique pour l'industrie, l'emploi et la souveraineté alimentaire, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 », a rappelé Guillaume Ranson.



Toutefois, le directeur général adjoint a exprimé ses préoccupations concernant les autorisations d'importation de sucre, qu'il juge accordées trop tôt au regard des disponibilités de la production locale.

« Nous avons, depuis quelques années maintenant, un énorme problème avec les autorisations d'importation », a-t-il déclaré. Il déplore notamment leur délivrance dès le mois de juillet, alors que la CSS disposait encore de plus de 35 000 tonnes de sucre issues de la précédente campagne et destinées au marché national.



Guillaume Ranson a également indiqué que les stocks de l'entreprise s'élèvent actuellement à environ 40 000 tonnes. Près de 30 000 tonnes sont entreposées dans les magasins de Richard-Toll, tandis que les 10 000 tonnes restantes sont déjà prépositionnées à Dakar, selon l’APS.

