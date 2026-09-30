​Sûreté de l’État : le porte-parole du MFDC Amidou Djiba obtient une liberté provisoire

Amidou Djiba, présenté comme le porte-parole de l’aile politique du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) de Mangou-Koro, a obtenu une liberté provisoire, mardi 29 septembre.



Âgé de 61 ans, il avait été arrêté le 20 août 2025 à Ziguinchor par la Section de recherches. Après son interpellation, il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure portant sur des faits liés à la sûreté de l’État.



Selon le journal Libération, Amidou Djiba était poursuivi notamment pour complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs criminelle.



Le doyen des juges a finalement ordonné sa mise en liberté provisoire. Le parquet n’a pas fait appel de cette décision, précise le quotidien.