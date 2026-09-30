​Sûreté de l’État : le porte-parole du MFDC Amidou Djiba obtient une liberté provisoire

Amidou Djiba, présenté comme le porte-parole de l’aile politique du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) de Mangou-Koro, a obtenu une liberté provisoire, mardi 29 septembre.
Âgé de 61 ans, il avait été arrêté le 20 août 2025 à Ziguinchor par la Section de recherches. Après son interpellation, il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure portant sur des faits liés à la sûreté de l’État.
Selon le journal Libération, Amidou Djiba était poursuivi notamment pour complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs criminelle.
Le doyen des juges a finalement ordonné sa mise en liberté provisoire. Le parquet n’a pas fait appel de cette décision, précise le quotidien.
Âgé de 61 ans, il avait été arrêté le 20 août 2025 à Ziguinchor par la Section de recherches. Après son interpellation, il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure portant sur des faits liés à la sûreté de l’État.
Selon le journal Libération, Amidou Djiba était poursuivi notamment pour complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs criminelle.
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