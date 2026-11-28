Trois mois après la suspension des activités de G-SAND Sarl dans le Fogny Jamban, les travailleurs de la société minière ont lancé un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour obtenir une reprise urgente de l’exploitation. Ils dénonçaient les conséquences économiques et sociales de cette décision du ministère des Mines, dont ils disaient ne toujours pas comprendre les motivations.



Au micro de la RRFM, leur porte-parole, Souleymane Alpha Diatta, a exprimé leur désarroi face à cette situation. « Notre patience a atteint ses limites. Notre souffrance est devenue insupportable et notre dignité est profondément éprouvée », a-il déclaré, évoquant trois mois « d’incertitude, d’angoisse et de souffrance ».



Les travailleurs affirmaient que l’entreprise aurait satisfait à toutes les exigences administratives, environnementales et sociales prévues par le Code minier et le Code de l’environnement. Ils s’interrogeaient ainsi sur les raisons de cette suspension, qui les privait de leurs revenus.



Selon Souleymane Alpha Diatta, plusieurs familles étaient désormais confrontées à des difficultés financières. Certains enfants avaient été renvoyés de l’école faute de paiement des frais de scolarité, tandis que des travailleurs ayant contracté des prêts bancaires vivaient dans l’angoisse. Il estime également que le projet aurait permis de doubler les effectifs dès le mois d’octobre si les activités n’avaient pas été interrompues.



Face à cette situation, le collectif avait directement interpellé le chef de l’État. « Vos enfants du Fogny Diaban vous implorent : ayez pitié de nos familles, entendez les pleurs de nos enfants, l’angoisse de nos épouses et la détresse de ces travailleurs », avait plaidé le porte-parole.



Les travailleurs assurent enfin ne réclamer ni faveur, ni privilège, ni assistance financière de l’État, mais simplement « le droit de travailler pour vivre dignement ». Ils ont donc appelé Bassirou Diomaye Diakhar Faye à intervenir pour mettre fin à la suspension et préserver les emplois ainsi que les espoirs de centaines de familles.