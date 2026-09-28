​TER : l’AIBD désormais accessible depuis Dakar en 55 minutes à partir de ce lundi

Le Train Express Régional (TER) poursuit son extension. Depuis ce lundi 28 septembre 2026, le TER dessert officiellement l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass.



Ce nouveau trajet permet désormais aux voyageurs de rejoindre l’aéroport depuis Dakar en environ 55 minutes. Une alternative qui devrait faciliter les déplacements vers l’AIBD, en évitant notamment les embouteillages sur les routes.



Côté tarifs, le billet coûte 4 000 FCFA en deuxième classe et 7 500 FCFA en première classe.

Après la mise en service du premier tronçon entre Dakar et Diamniadio, cette nouvelle liaison rapproche davantage la capitale de l’aéroport international.



Avec ce prolongement, le TER renforce ainsi la connexion entre Dakar, Diamniadio et l’AIBD, tout en offrant aux voyageurs une nouvelle solution de transport pour leurs déplacements vers l’aéroport.