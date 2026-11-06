​Tambacounda : 25 millions d'arbres prévus pour restaurer 26 000 hectares dans le Boundou

Le groupe Green Earth Group, spécialisé dans le développement de projets naturels, a officialisé son partenariat avec Africa Carbon Solutions (ACS) et le Conservatoire de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (CORENA).



Ensemble, ils lancent le programme « ReGen Boundou », une initiative de reboisement et de restauration écologique d'envergure couvrant 26 000 hectares au cœur de la réserve du Boundou, dans la région de Tambacounda.



Selon l'annonce faite par Green Earth, ce projet prévoit la plantation de 25 millions d'arbres issus d'espèces exclusivement locales sur une période de huit ans, afin de séquestrer environ 7 millions de tonnes de CO₂ sur 40 ans selon la norme « Verified Carbon Standard (VCS/Verra VM0047) ».



Face à la dégradation environnementale causée par la pression agricole, le surpâturage et le changement climatique dans ce paysage sahélien, l'initiative repose sur une gouvernance communautaire ancrée au niveau local.



En tant que gestionnaire légal de cette réserve de 120 000 hectares créée en 2009, le CORENA rassemble les maires des communes de Dougué, Sinthiou Fissa, Koussan et Toumboura. Le programme est conditionné à l'obtention du consentement libre, informé et préalable (CLIP/FPIC) des vingt communautés riveraines, et créera des emplois directs durables (pépinières, écogardes, suivi de terrain) liés à la santé du nouvel écosystème.



Le projet est actuellement en phase de conception et sera formellement enregistré auprès de « Verra » une fois validées les études de référence et les consultations communautaires.