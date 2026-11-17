Le Bureau régional de recherche (BRR) de l’Ocrtis de Tambacounda a saisi 44 plants de cannabis et interpellé deux individus au village de Ouly Madina, situé dans la région de Tambacounda (est).



L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant la présence d’un trafiquant de chanvre indien, identifié comme Ibrahima Oualy, dans cette localité. Les investigations menées sur place ont permis de découvrir qu’il cultivait du cannabis à son domicile. Un policier infiltré a ensuite effectué un achat de quatre cornets auprès du suspect.



L’intervention, menée dans la nuit du 15 au 16 novembre 2026, a permis d’interpeller Ibrahima Oualy ainsi que son jeune frère, Tamba Oualy, qui s’était opposé à l’opération.



La perquisition du domicile a permis de saisir 32 plants adultes de cannabis, mesurant chacun environ 1,90 mètre, 700 grammes de chanvre indien en vrac et 35 grammes de graines de cannabis. Une pépinière de 12 autres plants a également été découverte dans un jardin situé à la périphérie du village. Son propriétaire reste à identifier.



L’intervention a toutefois été marquée par des échauffourées. Selon les éléments du compte rendu, l’épouse du suspect a poussé des cris de détresse, alertant les voisins qui ont accouru pour tenter de libérer les deux hommes. Des affrontements ont alors éclaté entre un groupe de jeunes et les policiers, contraints de tirer des coups de sommation pour disperser la foule. Aucun blessé n’a été signalé, selon L’Observateur.