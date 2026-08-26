​Tambacounda : Mamadou Kassé reste à l’APR malgré les sollicitations de Kiiraay et Pastef

Le président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, n’a, pour l’heure, pas quitté l’Alliance pour la République (APR). Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir politique, l’ancien responsable reste officiellement membre de la formation dirigée par Macky Sall.



Selon le quotidien Les Échos, Mamadou Kassé a récemment participé, « comme d’habitude », à la réunion du secrétariat exécutif de l’APR. Une présence qui confirme, à ce stade, son maintien dans les rangs de l’ex-parti au pouvoir.



Son avenir politique fait toutefois l’objet de nombreuses interrogations. Dans sa base à Tambacounda, certains proches souhaiteraient le voir collaborer avec Kiiraay, le parti présidentiel. Dans le même temps, Pastef aurait également entrepris des démarches pour convaincre l’élu départemental de rejoindre ses rangs.



Une arrivée de Mamadou Kassé dans la majorité constituerait un renfort politique important dans cette partie stratégique de l’Est du Sénégal.



Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite par l’intéressé. Un proche cité par Les Échos écarte notamment l’idée d’un départ de l’APR pour créer une nouvelle formation politique.



Selon cette source, si Mamadou Kassé devait quitter l’APR, il le ferait de manière assumée, en présentant clairement sa décision. « Il démissionnerait de l’APR et assumerait avec courage sa position », rapporte le journal.



En attendant une éventuelle clarification, Mamadou Kassé reste donc officiellement à l’APR, malgré les sollicitations de Kiiraay et de Pastef.

