​Tambacounda : Sidiki Kaba inaugure une morgue destinée à la communauté chrétienne

L’ancien Premier ministre Sidiki Kaba a effectué une visite à Tambacounda. Ce déplacement dans la capitale du Sénégal oriental a été marqué par plusieurs activités à caractère social et des rencontres avec différentes personnalités de la localité. Une présence qui a également suscité une forte mobilisation populaire autour de l’ancien responsable de l’Alliance pour la République (APR).



Parmi les temps forts de cette visite figure l’inauguration d’une morgue financée sur fonds propres par Sidiki Kaba et destinée à la communauté chrétienne de Tambacounda. Une initiative accueillie favorablement par l’évêque du diocèse, Monseigneur Abel Mamba, qui a salué ce geste en faveur des fidèles chrétiens de la région.



L’ancien chef du gouvernement a également rendu visite à l’artiste Mia Guissé. Cette rencontre, marquée par une forte présence populaire, a témoigné de l’intérêt porté aux figures culturelles de la région. Sidiki Kaba, affectueusement surnommé « Dougoutigui », a ainsi multiplié les contacts et les gestes de proximité durant son séjour.



Dans un contexte politique national marqué par une certaine effervescence, ce déplacement n’échappe pas aux lectures politiques. Il peut notamment être perçu comme un signe de repositionnement sur la scène locale, même si cette visite s’inscrit également dans une démarche de rapprochement avec sa ville natale et ses habitants.