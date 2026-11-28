Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis samedi 28 novembre à l’hôpital régional de Tambacounda 19 ambulances médicalisées pour renforcer l’accès aux soins et la prise en charge des urgences dans le Sénégal oriental, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Cette remise s’inscrit dans le cadre de sa tournée économique à Tambacounda et Kédougou, axée sur l’amélioration des services sociaux de base, notamment la santé et l’eau.



Lors de ce déplacement, le chef de l’État a souligné la nécessité de consolider les infrastructures sanitaires et hydrauliques afin d’améliorer les conditions de vie des populations locales, rapporte l’APS.



Le programme de la visite a également été marqué par l’inauguration et la pose de première pierre de nouveaux ouvrages sanitaires et hydrauliques.