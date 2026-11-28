Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis samedi 28 novembre à l’hôpital régional de Tambacounda 19 ambulances médicalisées pour renforcer l’accès aux soins et la prise en charge des urgences dans le Sénégal oriental, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).
Cette remise s’inscrit dans le cadre de sa tournée économique à Tambacounda et Kédougou, axée sur l’amélioration des services sociaux de base, notamment la santé et l’eau.
Lors de ce déplacement, le chef de l’État a souligné la nécessité de consolider les infrastructures sanitaires et hydrauliques afin d’améliorer les conditions de vie des populations locales, rapporte l’APS.
Le programme de la visite a également été marqué par l’inauguration et la pose de première pierre de nouveaux ouvrages sanitaires et hydrauliques.
Cette remise s’inscrit dans le cadre de sa tournée économique à Tambacounda et Kédougou, axée sur l’amélioration des services sociaux de base, notamment la santé et l’eau.
Lors de ce déplacement, le chef de l’État a souligné la nécessité de consolider les infrastructures sanitaires et hydrauliques afin d’améliorer les conditions de vie des populations locales, rapporte l’APS.
Le programme de la visite a également été marqué par l’inauguration et la pose de première pierre de nouveaux ouvrages sanitaires et hydrauliques.
Autres articles
-
Immigration irrégulière : : 115 jeunes Sénégalais bloqués dans des conditions précaires à Dakhla
-
Interpellation de Kodda Sall : l'ADHA réclame sa libération en l'absence de base légale
-
Exercice « Schneller Adler » : les raisons de la présence des soldats allemands au Sénégal
-
Conférence de l’ONU sur l’eau 2026 : Abou Dhabi et Dakar invitent le monde à l’action collective
-
Kolda: Baning Diéga, à la frontière de Guinée-Bissau, réceptionne un poste de santé de près de 200 millions FCFA