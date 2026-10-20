​Tambacounda : un commerçant âgé de plus de 70 ans décède dans l'incendie du marché Corona

Un incendie survenu dans la nuit du 19 octobre 2026 au marché Corona de Tambacounda a causé d’importants dégâts matériels et fait une victime. Il s’agit d’un commerçant âgé de plus de 70 ans.



Selon le capitaine Samba Athie, commandant de la 61e compagnie d’incendie et de secours de Tambacounda, le défunt a fait un malaise après avoir inhalé une importante quantité de fumée alors qu’il était venu s’informer sur la situation. « Malheureusement, il a fait un malaise. Il a été transporté à l’hôpital, mais le médecin l’a déclaré mort », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm. Il a aussi indiqué qu’« il y a également une dame âgée de 35 ans qui a fait une crise, mais elle a été transportée dans un état conscient à l'hôpital ».



Le commandant de la 61e compagnie d’incendie et de secours de Tambacounda est également revenu sur le déroulement de l’intervention. « Nos secours ont été alertés à 21 heures pour un incendie au marché Corona de Tambacounda. Les premiers engins sont arrivés sur les lieux à 21h15. Contrairement aux informations communiquées au moment de l’alerte, nous avons constaté que le feu concernait plusieurs cantines », a-t-il expliqué.



Il a également précisé que les sapeurs-pompiers avaient anticipé l’ampleur du sinistre en mobilisant deux engins dès le départ. « Compte tenu de la complexité de ces établissements, nous avions anticipé en envoyant deux engins d’incendie. Cela nous a permis d’intervenir rapidement et de déployer les moyens nécessaires pour circonscrire le feu et éviter sa propagation », a-t-il indiqué.



Sur le plan matériel, les pertes sont importantes, selon les sapeurs-pompiers. « En terme de bilan matériel, les dégâts sont énormes. Certainement, la police reviendra ensuite pour faire un constat beaucoup plus approfondi », a soutenu le capitaine.