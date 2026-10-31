​Tankanto Escale : le maire Boun Oumar Dia appelle la jeunesse à la paix et à la cohésion

La paix, l’unité et la cohésion sociale doivent rester les maîtres-mots de la jeunesse de Tankanto Escale. C’est le message lancé par le maire de cette commune du département de Kolda (sud), Boun Oumar Dia, à l’occasion de la finale de la Coupe du maire, édition 2026, disputée ce samedi 31 octobre au terrain du village de Sinthiang Assane.



Dans son adresse aux jeunes, le premier magistrat de la commune a insisté sur l’importance de préserver les relations fraternelles et de renforcer les liens de solidarité entre les différentes localités. Pour lui, le sport doit être avant tout un facteur de rapprochement, de fraternité et de vivre-ensemble, plutôt qu'un cadre de rivalités susceptibles de diviser la jeunesse.



Boun Oumar Dia a ainsi exhorté les jeunes à cultiver la paix, l'union et la cohésion sociale, des valeurs qu'il considère comme indispensables pour accompagner leur épanouissement et leur participation au développement de la commune.



Le maire a également réaffirmé l'importance de l'encadrement de la jeunesse. Selon l'esprit de son message, une jeunesse unie et engagée constitue un partenaire essentiel pour les autorités municipales dans la mise en œuvre des initiatives de développement local.



Profitant de cette rencontre sportive, Boun Oumar Dia a également lancé un appel aux élèves et étudiants pour qu'ils renouent avec les études. Après plusieurs semaines de vacances rythmées par les compétitions de football et les activités sportives dans les villages, il les a invités à se consacrer désormais pleinement à leur formation scolaire et académique.



Au-delà du résultat sportif de la finale, le rendez-vous de Sinthiang Assane aura donc été une occasion pour l'édile de rappeler aux jeunes que leur avenir se construit aussi bien sur les terrains de football que dans les salles de classe.



