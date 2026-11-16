​Télécommunications : le Sénégal réélu au Conseil de l’UIT pour le mandat 2027-2030

Le Sénégal a été réélu au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ce lundi à Doha, au Qatar, pour un nouveau mandat couvrant la période 2027-2030, selon un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Le ministère indique que « cette réélection témoigne de la confiance renouvelée des États membres à l’égard du Sénégal et consacre son engagement constant en faveur du développement des télécommunications et de la transformation numérique ».



Le gouvernement sénégalais a exprimé sa gratitude aux pays qui ont soutenu sa candidature, ainsi qu’aux partenaires et aux missions diplomatiques et consulaires ayant contribué à cette réélection.



Dakar a également réaffirmé sa volonté de poursuivre sa participation aux travaux de l’UIT et de travailler avec les autres États membres pour promouvoir un environnement numérique mondial inclusif, accessible et au service du développement durable.



Composé de représentants de 48 États membres, le Conseil de l’UIT est l’organe chargé de superviser les activités de cette institution des Nations unies entre les conférences de plénipotentiaires. L’UIT compte, pour sa part, 194 États membres.



Le Sénégal est membre de cette organisation depuis 1960 et siège à son Conseil depuis 1972.