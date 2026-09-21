​Télécoms au Sénégal : La GSMA plaide pour la suppression des taxes pour sauver l'économie numérique

Le rapport de la GSMA recommande vivement aux autorités réglementaires sénégalaises de procéder à un examen approfondi de la fiscalité des secteurs des télécommunications mobiles et du mobile money, en cohérence avec les objectifs du New Deal Technologique 2034. »



Parmi les mesures phares préconisées par l'organisation figurent la réduction de la Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications (CST) et de la Redevance d’Utilisation des Télécommunications (RUTEL) de 4,5 % et 5 % à 3 %, ainsi que « la suppression de la TVA de 18 % et des droits de douane (7,7 %) sur les smartphones d’entrée de gamme »



Le document de la GSMA souligne également la nécessité de « supprimer la taxe de 0,5 % appliquée aux transferts, retraits et paiements marchands effectués via mobile money » afin d'éviter une baisse estimée à 26 % du volume des transactions et de prévenir une contraction de l’activité économique de 3,5 %. »



GSMA indique que la mise en œuvre combinée de ces réformes permettrait de générer « un impact fiscal net de 417 milliards FCFA d’ici 2030 », compensant ainsi largement la perte initiale de 84 milliards FCFA grâce à la croissance induite et à la digitalisation de la collecte fiscale. »