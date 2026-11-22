Soixante-quinze femmes entrepreneures de Thiès et des régions du Centre bénéficieront d’un programme de renforcement de capacités en marketing, digitalisation, gestion financière et structuration d’entreprise. L’initiative, portée par le programme Iba Wi Fo Yi en partenariat avec le ‘’Contingent Emergency Response Implementation Plan’’ (CERIP) Sénégal et Enabel, s’inscrivait dans le cadre de la Semaine internationale de l’entrepreneuriat.



Le programme prévoyait de former les bénéficiaires en trois cohortes de 25 femmes. À cette occasion, la deuxième cohorte de 25 entrepreneures avait été lancée pour les accompagner dans une meilleure gestion de leurs activités et renforcer leur compétitivité sur les marchés.



L’initiative visait notamment à favoriser l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs verts. Le choix de CERIP Sénégal répondait également à une volonté de décentraliser les dispositifs d’accompagnement, souvent concentrés à Dakar.



« Beaucoup de programmes sont concentrés à Dakar et CERIP couvre la région de Thiès et la région Centre. Donc, le programme a choisi de sortir un peu de Dakar et de travailler avec CERIP Sénégal pour le renforcement des capacités de ces femmes-là en vue d’améliorer leur compétitivité pour accéder aux marchés », a expliqué un représentant du programme.



Selon lui, l’accompagnement devait se poursuivre au-delà des sessions de formation. Il devait notamment porter sur la structuration des entreprises, le marketing, la communication et les finances. Le réseautage et la digitalisation figuraient également parmi les domaines ciblés. « Notre accompagnement ne s’arrête pas à la cérémonie d’aujourd’hui. Nous continuerons à accompagner ces femmes qui ont été les bénéficiaires de la première cohorte », a-t-il assuré.



De son côté, Enabel, partenaire de CERIP Sénégal, entendait contribuer au développement d’un écosystème entrepreneurial plus solide. L’organisation travaillait avec une cohorte d’une trentaine de structures d’appui à l’entrepreneuriat.



L’objectif était de renforcer les capacités de ces structures afin qu’elles puissent mieux accompagner les entrepreneurs et favoriser l’émergence d’entreprises « plus durables » et « plus résilientes », selon les explications rapportées par iRadio.