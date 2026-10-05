​Thiès : une fillette de 10 ans dénonce des attouchements, un homme de 60 ans arrêté

Une affaire d’attouchements sexuels présumés sur une fillette de 10 ans est en cours d’enquête à Thiès. Un homme âgé de 60 ans a été interpellé par la police de Médina Fall après une plainte déposée par la mère de l’enfant.



Selon le journal Libération, les faits présumés auraient commencé en 2021. La fillette aurait confié à sa mère, lors d’un séjour à Tivaouane, les agissements dont elle dit avoir été victime.



Auditionnée en présence de sa mère, l’enfant aurait confirmé ses déclarations. Ces éléments ont conduit les enquêteurs à interpeller le mis en cause, qui aurait reconnu les faits lors de son audition.



Une réquisition a été adressée à un médecin afin que la fillette soit examinée. L’enquête se poursuit.