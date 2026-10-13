​TikTok : Nogaye Kara placée en garde à vue après avoir pris la défense de Maman Vulgaire dans un live

La TikTokeuse Nogaye Kara a été placée en garde à vue ce mardi 13 octobre 2026, après sa convocation à la gendarmerie de Keur Massar (banlieue de Dakar). Elle serait impliquée dans une altercation survenue lors d’un direct sur TikTok, au cours de laquelle elle aurait échangé des insultes avec une autre créatrice de contenus, connue sous le nom de Mimi et vivant aux États-Unis.



À l’origine du différend, Nogaye Kara aurait pris la défense de son amie Maman Vulgaire, qui aurait eu un conflit avec Mimi. Cette dernière aurait publié des images des enfants de Maman Vulgaire, accompagnées d’insultes et de propos leur souhaitant la mort.



De son côté, Mimi affirme que les partisans de Maman Vulgaire auraient été les premiers à l’insulter et à publier des photos de son fils. Ces accusations contradictoires auraient contribué à envenimer les tensions entre les deux camps sur les réseaux sociaux.



Pour rappel, l’influenceuse avait déjà été condamnée à trois mois de prison en 2025 dans une autre affaire de diffamation.