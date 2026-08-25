​Tivaouane : Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine appelle à l’unité autour du message de l’islam

Tivaouane a donné le coup d’envoi de son traditionnel Gamou dans une atmosphère de ferveur religieuse et de communion. Dans son discours d’ouverture, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a insisté sur la portée spirituelle et sociale de cet important rendez-vous de la communauté tidiane, en appelant les fidèles à faire de cette célébration un moment de réflexion et d’engagement en faveur de l’unité.



Au nom du Khalife général des Tidianes, de la famille d’El Hadji Malick Sy et de l’ensemble de la communauté tidiane, il a souhaité la bienvenue aux délégations venues participer à la célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL).



Les autorités sénégalaises et marocaines saluées



Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a particulièrement exprimé sa gratitude à la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, venue représenter le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Pour lui, cette présence traduit « l’attachement constant des plus hautes autorités de l’État » à un événement considéré comme un important patrimoine religieux et culturel du Sénégal.



Le porte-parole de la famille Sy a également salué la présence de la délégation marocaine conduite par Mohamed Ghannouchi El Hassani, représentant le roi Mohammed VI. Il a vu dans cette participation une nouvelle illustration des liens d’amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc.



Ces relations, a-t-il souligné, reposent notamment sur une proximité spirituelle nourrie par la Tariqa Tijaniyya. Il a, à cet égard, rendu hommage à El Hadji Malick Sy, présenté comme une figure majeure dans l’ancrage et la transmission du modèle prophétique au Sénégal à travers la célébration du Mawlid.



Le Gamou, « une véritable école de vie »



Au-delà de la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL), Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a présenté le Gamou comme un espace de réflexion et de transformation individuelle et collective.



« Le Gamou n'est pas seulement le souvenir de la naissance du Prophète », a-t-il rappelé, le décrivant comme « une véritable école de vie » où spiritualité, quête du savoir, éducation et transformation morale doivent se conjuguer.



Selon lui, cette rencontre annuelle doit permettre de renouveler l’engagement des fidèles à traduire les enseignements du Messager d’Allah en comportements favorisant la paix, la solidarité et la cohésion sociale.



« Ensemble, penser et agir par le verbe de l’unicité »



Le thème retenu pour cette édition s’inscrit pleinement dans cette perspective : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l’unicité », traduit en arabe par Tawhīdu al-kalimah bi-kalimati at-tawhīd.



Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a estimé que cette orientation devait servir de cadre aux réflexions sur les défis auxquels la société contemporaine est confrontée.



Il a formulé le souhait que ce thème contribue à renforcer l’engagement collectif en faveur d’une société « plus fraternelle, plus inclusive, plus juste, plus unie », à la lumière des enseignements du Coran.



Des prières pour le Sénégal et le Khalife



Dans la suite de son discours, le religieux a formulé des prières pour le Khalife général des Tidianes, sollicitant pour lui santé, longévité et assistance dans sa mission.



Il a également prié pour les autorités sénégalaises et pour la préservation du pays, souhaitant au Sénégal paix, stabilité et concorde.



Ces prières ont été étendues à l’ensemble de la communauté musulmane, dans l’espoir que les célébrations du Gamou soient un moment de renouvellement de la foi, de renforcement de l’unité et d’approfondissement de l’amour porté au Prophète Muhammad (PSL).



Un hommage à El Hadji Abdou Aziz Mbaye Mame Fama



Le discours d’ouverture a enfin été marqué par un hommage à El Hadji Abdou Aziz Mbaye Mame Fama, décédé depuis la précédente édition du Gamou.



Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a évoqué avec émotion celui qui était présent lors de la précédente célébration, avant de prier pour que Dieu l’accueille dans Sa miséricorde.



À travers son discours, le représentant de la famille d’El Hadji Malick Sy a ainsi donné le ton d’une édition du Gamou placée sous le signe de la spiritualité, de la transmission des enseignements prophétiques et surtout de l’unité, conformément au thème choisi pour cette année.