Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Tivaouane : les fidèles tidianes entament les dix nuits du « Burd » avant le Gamou



​Tivaouane : les fidèles tidianes entament les dix nuits du « Burd » avant le Gamou
Les fidèles tidianes entament ce vendredi soir les séances de récitation du « Burd » à Tivaouane (ouest) et dans plusieurs localités du Sénégal. Ces veillées spirituelles, prévues pendant dix nuits consécutives, marquent le début des préparatifs du Gamou, prévu le 25 août prochain. Le mois de Rabi’ al-Awwal, consacré à la célébration de la naissance du Prophète Mouhammad (PSL), débute également ce vendredi 14 août 2026.

D’après l’APS, les séances de « Burd » constituent des moments de ferveur intense dans la cité religieuse tidiane, où chaque nuit des fidèles déclament en chœur des passages d’’’Al-Burda’’ qui résonnent dans les mosquées. Elles rassemblent de nombreux disciples, dont des membres de la diaspora qui anticipent leur venue pour y assister.
Autres articles

Fatime Gueye

Vendredi 14 Août 2026 - 13:25


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter