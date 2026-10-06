​Touba Mbodjène : Thierno Alassane Sall s’en prend à Diomaye et Sonko et réclame des avancées dans le dossier Aser

Le député et leader de La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a vivement critiqué la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Pour Thierno Alassane Sall, le pouvoir consacre trop d’énergie aux batailles politiques au détriment des préoccupations des populations rurales.



« Le président Diomaye et Ousmane Sonko devraient avoir honte. L’un a convoqué deux, et ensemble ils ont convoqué trois sessions extraordinaires. Ce n’est pas pour s’occuper de la situation des paysans du Sénégal, de ceux qui souffrent dans le monde rural, des difficultés du Sénégal. Non, c’était pour faire de la politique politicienne, voter des lois ! », a-t-il déclaré lors d’une manifestation des populations de Touba Mbodjène, dans la commune de Sagatta.



Le député reproche également au chef de l’État de privilégier les questions politiques au détriment des réalisations concrètes. « Le président Diomaye passe son temps, il s’occupe plus de savoir le nombre de députés, le nombre de maires qu’il a récupérés, que le nombre de pompes solaires qu’il a installées, ou le nombre de postes de santé qu’il a inaugurés, le nombre de kilomètres de routes qu’il a faits, ou le nombre de jeunes qu’il a sortis du chômage », a-t-il lancé.



Thierno Alassane Sall a aussi dénoncé les difficultés rencontrées par les populations de Touba Mbodjène, notamment les femmes enceintes et les problèmes d’accès aux infrastructures de santé et aux équipements de base.

« Vous voyez les dames là ? Et elles vous disent : “Nous, quand on est en état de grossesse, pour aller dans les postes de santé, c’est très loin. Pour moudre le mil, il faut qu’on aille jusqu’à Sagatta, à 3 kilomètres de notre village” », a-t-il rapporté.



Le traitement de sa plainte dans le dossier Aser



Le leader de La République des Valeurs est également revenu sur le dossier Aser. Il dénonce les lenteurs dans le traitement de sa plainte et réclame l’ouverture effective de l’information judiciaire annoncée par le procureur. « Le procureur nous a fait un communiqué en disant qu’une information judiciaire va être ouverte. Ça, ça fait bientôt plus de deux mois », a-t-il déploré.



Selon lui, les autorités judiciaires ont été beaucoup plus rapides dans d’autres affaires impliquant des personnalités politiques. « Quand on a eu besoin de prendre Bougane ou Badara Gadiaga pour des mots, ils les ont pris, ils les ont emmenés, et ils se sont mis à rechercher ce qu’ils ont fait », a-t-il affirmé.



Thierno Alassane Sall a par ailleurs, accusé Aser et ses responsables d’avoir fait disparaître 37 milliards de FCFA. « Ici, Aser et Cie, ils ont disparu avec 37 milliards. Ils nous ont raconté des histoires, on sait que ces milliards ont disparu à travers le Sénégal », a-t-il déclaré.



Selon la Rfm, le député a annoncé vouloir mobiliser les Sénégalais pour accélérer ce dossier. « Il est parti, il dit aux Sénégalais : “Je me moque de votre justice, je ne viendrai plus”. C’est pourquoi je dis aux Sénégalais : on va appeler à une marche nationale, venez ! », a conclu Thierno Alassane Sall.