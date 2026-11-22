Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a annoncé, hier samedi, à Touba, qu’un projet de rénovation et de restructuration urbaine de la ville est en cours d’élaboration et se trouve à un stade très avancé.



« Nous sommes en train de travailler sur un projet de rénovation et de restructuration urbaine pour Touba », a-t-il déclaré lors de l’inauguration de l’école Nouroul Makhidi, à Darou Marnane.



Cette initiative vise à répondre aux défis liés à la croissance démographique, à l’urbanisation rapide et aux problèmes d’assainissement qui provoquent des inondations récurrentes dans la capitale du mouridisme.



Selon le ministre, le projet sera intégré au Programme national de renouveau urbain et d’habitat souverain. Il a également annoncé que des investissements directs étrangers structurés sont envisagés pour accompagner le développement de la ville.



Évoquant l’école Nouroul Makhidi, Moussa Bala Fofana a salué une infrastructure réalisée grâce aux dons et au volontariat. Il a souligné son rôle dans la formation des jeunes à travers un enseignement associant cursus religieux et scolaire classique.



Il a enfin réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner la communauté et à renforcer le soutien aux enseignants des systèmes d’enseignement religieux, selon l'APS.

