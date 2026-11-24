Une partie d’eFootball a viré au drame à Touba Péthioum-Ndiéné. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2026, vers 2 h 45, une dispute entre deux adolescents autour d’un jeu de simulation de football sur téléphone a coûté la vie à l’un d’eux.



Selon les premiers éléments de l’enquête, Moustapha Kébé, âgé de 15 ans et apprenti en froid et climatisation, aurait porté un coup de poing au cou de son camarade après que ce dernier s’est moqué de son niveau de jeu. La dispute a ensuite dégénéré en bagarre.



Grièvement atteint, S.Ka, élève coranique domicilié à Péthioum-Ndiéné, a été évacué à l’hôpital 28 de Touba. Il a cependant succombé quelques minutes après son admission.



Après les faits, le mis en cause a été conduit au commissariat spécial de Touba par son grand frère, qui aurait voulu le soustraire à une éventuelle vindicte populaire. Entendu par les enquêteurs, l’adolescent a reconnu avoir porté le coup.



Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, selon le journal Libération.