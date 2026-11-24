Une partie d’eFootball a viré au drame à Touba Péthioum-Ndiéné. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2026, vers 2 h 45, une dispute entre deux adolescents autour d’un jeu de simulation de football sur téléphone a coûté la vie à l’un d’eux.
Selon les premiers éléments de l’enquête, Moustapha Kébé, âgé de 15 ans et apprenti en froid et climatisation, aurait porté un coup de poing au cou de son camarade après que ce dernier s’est moqué de son niveau de jeu. La dispute a ensuite dégénéré en bagarre.
Grièvement atteint, S.Ka, élève coranique domicilié à Péthioum-Ndiéné, a été évacué à l’hôpital 28 de Touba. Il a cependant succombé quelques minutes après son admission.
Après les faits, le mis en cause a été conduit au commissariat spécial de Touba par son grand frère, qui aurait voulu le soustraire à une éventuelle vindicte populaire. Entendu par les enquêteurs, l’adolescent a reconnu avoir porté le coup.
Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, selon le journal Libération.
Selon les premiers éléments de l’enquête, Moustapha Kébé, âgé de 15 ans et apprenti en froid et climatisation, aurait porté un coup de poing au cou de son camarade après que ce dernier s’est moqué de son niveau de jeu. La dispute a ensuite dégénéré en bagarre.
Grièvement atteint, S.Ka, élève coranique domicilié à Péthioum-Ndiéné, a été évacué à l’hôpital 28 de Touba. Il a cependant succombé quelques minutes après son admission.
Après les faits, le mis en cause a été conduit au commissariat spécial de Touba par son grand frère, qui aurait voulu le soustraire à une éventuelle vindicte populaire. Entendu par les enquêteurs, l’adolescent a reconnu avoir porté le coup.
Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, selon le journal Libération.
Autres articles
-
Santé maternelle et infantile : les correspondants régionaux appelés en renfort pour accélérer la planification familiale
-
Migration irrégulière : 107 migrants abandonnés sur l’île de Bakous après le départ d’une pirogue vers les Canaries
-
Importations de sucre suspendues : Bamba Ndao défend une mesure en faveur de la CSS
-
Grand-Dakar : une femme menace d’accuser un commerçant de viol après que ce dernier lui refuse une sollicitation
-
Nord Foire : un homme arrêté après un vol nocturne dans la mosquée